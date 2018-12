Hannie heeft 100.000 geboortekaartjes en zoekt er nog meer

Waarom ze er op haar twaalfde mee begon weet ze niet meer, maar vanaf dat moment ging ze geboortekaartjes bewaren en inplakken. "Toen de kinderen nog klein waren verzamelde ik wel wat, maar nog niet zo veel als nu. Toen het internet kwam ging het snel", zegt Van Iwaarden. De hele bovenverdieping staat intussen vol met haar hobby. "We hebben gelukkig een groot huis en mijn man vindt het niet erg. Hij rijdt zelfs mee om kaartjes op te halen", lacht ze.

Kasten vol mappen en dozen vol kaartjes

Je kunt op de bovenverdieping geen stap zetten of je komt een tas of doos met kaartjes tegen. "Die moet ik allemaal nog uitzoeken", wijst Van Iwaarden. "En hier achter dat gordijntje, dat is ook nog een hele partij die ik na moet kijken." In de hoek van de bovenverdieping staat een kast vol mappen. Daar zitten de belangrijkste kaarten in. "Alles van mijn geboortedorp Waarde, van mijn kinderen, kleinkinderen en per Zuid-Bevelands dorp plak ik in." Alle andere kaartjes worden op alfabetische volgorde per dorp of stad in aparte dozen gedaan.

Hannie van Iwaarden tussen een fractie van haar verzameling geboortekaartjes (foto: Omroep Zeeland)

Naast het inplakken, boekt ze alle kaartjes ook in op de computer. Daar heeft ze een speciaal programma voor, waar niemand van buitenaf bij kan. "Ik voer alles in, geboortedatum, familienaam, doopnaam, roepnaam, dorp en provincie. Ik maak dus mijn eigen database en zie ik het direct als ik dubbele heb", zegt ze. Zo heeft ze ooit ook iemand aan een geboortekaartje geholpen. "Iemand had haar eigen kaartje niet, maar ik bleek hem wel te hebben. Hartstikke leuk als je zo iemand kunt helpen."

Bijzondere kaartjes

Om aan nieuwe kaarten te komen zet Van Iwaarden advertenties en ruilt ze kaarten met andere verzamelaars. Laatst kwam ze in één van de geruilde dozen het geboortekaartje van Tristan van der Vlist tegen, de schutter van het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. "Dat is toch wel even gek om dat tegen te komen", zegt ze. In haar verzameling heeft ze ook het kaartje van CDA-politicus Sybrand van Haersma Buma.

Dit is niet mijn enige hobby. Ik borduur ook nog en leg Jan van Haasteren-puzzels" Hannie van Iwaarden - verzamelt geboortekaartjes

Het inplakken vindt ze het minst leuk om te doen, het inboeken het leukste. "Daar word ik rustig van. Elk kaartje gaat door je handen en krijgt een digitaal plekje waardoor je het makkelijk kunt terugvinden." Dagelijks besteedt ze zeker drie uur aan haar hobby. "En dit is niet mijn enige hobby hoor, ik borduur en leg ook Jan van Haasteren-puzzels. Daar kan ik ook niet mee stoppen."

Wat gebeurt er met de verzameling bij overlijden?

De kinderen en kleinkinderen vinden oma's hobby leuk, maar zitten later niet op de kaarten te wachten. "Als ik er niet meer ben gaan de kaarten naar de vereniging voor stamboomonderzoek, die hebben hun interesse al laten blijken."