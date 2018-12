Rol voor Bevrijdingsmuseum bij Slag om de Schelde

Interieur van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp (foto: Marco Padmos uit Brijdorpe)

De uitbreiding van het Bevrijdingsmuseum was één van de concrete projecten die de provincie Zeeland had ingediend om geld te krijgen uit de regiopot. "Het Bevrijdingsmuseum wordt zo'n beetje vier keer zo groot als het was", constateert provinciebestuurder Ben de Reu."Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de Slag om de Schelde plaatsvond. Het Bevrijdingsmuseum speelt een belangrijke rol in de herdenking van de slag, die nog veel te onbekend is."

Openluchtmuseum

In het nieuwe Bevrijdingsmuseum worden bepaalde gebouwen uit die tijd nagebouwd, vertelt De Reu. Ook de vier vrijheden van Roosevelt krijgen er een prominente plaats.

Gedeputeerde Ben de Reu (foto: Omroep Zeeland)