Letty Demmers terug op het Zeeuwse nest

Demmers is een oude bekende in de Zeeuwse politiek. De Zeeuwen leerden haar kennen als korpschef van de Zeeuwse politie. Ook was ze enkele jaren waarnemend burgemeester in Vlissingen, dat een moeilijke tijd doormaakte. Na onder meer het partijvoorzitterschap van D66, is Demmers dus nu weer terug in Zeeland, als waarnemend burgemeester van Noord-Beveland.

Pensioen

De 66-jarige Demmers was eigenlijk van plan zo langzaam maar zeker met pensioen te gaan, stelde ze dinsdagavond na afloop van haar installatie. Toch werd ze door commissaris van de Koning en partijgenoot Han Polman gepolst of ze toch niet nog tijdelijk waarnemend burgemeester in Noord-Beveland wilde worden. Na even te hebben nagedacht, stemde Demmers toe. "Noord-Beveland is een echt eiland, waar mensen hun eigen beslissingen nemen. Dat spreekt me wel aan."

Jaar

Letty Demmers bleef enkele jaren waarnemend burgemeester in Vlissingen, maar het is niet de opzet om ook zo lang in Noord-Beveland te blijven. "Meestal zijn waarnemers er maar voor ongeveer een jaar. Han Polman verwees daar ook naar vanavond. Dus ik verwacht dat we met een goed jaar wat meer duidelijkheid hebben over hoe en wat."