Na zeven jaar handtekening akkoord brede school: 'Dit wordt het kloppende hart van Tholen'

De ondertekening van het definitieve ontwerp voor de brede school in Tholen was voor alle partijen een opluchting (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben wel eens gedacht dat het er niet meer van zou komen", aldus Jan Berends van OBS Ter Tolne. "Er zijn ook momenten geweest dat we zelf hebben overwogen om eruit te stappen, maar dan dacht ik telkens weer: we moeten dit samen doen voor de kinderen op Tholen."

De brede school komt in het voormalige Westerpoort College aan de Abraham Beeckmanlaan. De VMBO-school sloot enkele jaren geleden de deuren. In het pand komen vier basisscholen (een openbare, christelijke, reformatorische en een basisschool voor speciaal onderwijs) en voorzieningen als de kinderopvang, GGD, een kinderfysiotherapeut en Juvent. Daarmee komen bijna alle scholen in het stadje onder één dak te zitten. Alleen Montessorischool De Kraal blijft in het huidige pand aan de Zoekweg.

Eigenlijk zijn alle partijen opgelucht, want Tholen is een krimpregio en dat betekent dat er steeds minder leerlingen zijn. Bovendien zijn de gebouwen waar de scholen nu in zitten oud en niet goed uitgerust voor de toekomst. "We mogen voor 900 kinderen in Tholen het onderwijs voor de komende tientallen jaren in één keer goed regelen", vertelt een stralende wethouder van onderwijs Peter Hoek. "Dat was heel hard nodig. Een aantal scholen staan er belabberd bij. Het is geweldig dat je dan zo mag investeren en dat het onderwijs weer up-to-date wordt."

Handtekeningen onder plan brede school Tholen: 'Het voelt goed, maar dat mag ook wel, na zeven jaar'

Een tekort van zes ton

Om de brede school te kunnen realiseren is 13,4 miljoen euro nodig. De gemeenteraad van Tholen stelde 12,8 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent dat er nog een tekort is van zes ton. In januari wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad en Peter Hoek is ervan overtuigd dat hij het plan goed zal kunnen verdedigen. "Dit is belangrijk voor de toekomst van Tholen, daar maak ik me graag hard voor. Al denk ik dat zelfs de oppositie wel weet dat we dit nodig hebben."

Het idee achter de brede school is om alles samen onder één dak te hebben, om zo middelen te kunnen delen. Toch is ervoor gekozen om de schoolpleinen te verdelen. "Voor sommige partijen is het beter een afgezet stuk schoolplein te hebben, omdat dat rustiger is voor ze", legt Peter Hoek uit. "En anderen hebben ervoor gekozen wel een stuk plein te delen. Het fijne is: die ruimte hebben we. De visie van de scholen was 'samen in eigenheid' en dat zie je terug. Op sommige vlakken wordt gedeeld en samengewerkt, maar elke school behoud zijn eigen karakter."

Lees ook: