Zoektocht naar burgemeester Kapelle blijkt moeilijk

(foto: Omroep Zeeland)

De gemeenteraad gaat in overleg met de commissaris van de Koning aan de minister van Binnenlandse Zaken vragen om de vacature opnieuw open te stellen. In de tussentijd gaat de raad kijken of de profielschets moet worden bijgesteld.

Waarnemer

In totaal hadden 25 mensen gesolliciteerd; 18 mannen en 7 vrouwen. Ze zijn tussen de 34 en 67 jaar. Kapelle heeft sinds 1 januari van dit jaar een waarnemend burgemeester, Huub Hieltjes. Hij is de tijdelijke opvolger van Anton Stapelkamp, die vertrok om burgemeester te worden van Aalten.

Aanvankelijk zou Hieltjes blijven tot kort na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De commissaris van de Koning praat uiterlijk in maart volgend jaar opnieuw met de vertrouwenscommissie.