Nergens zo veel kappers als in Zeeuws-Vlaanderen

Bij de kapper (foto: Omroep Zeeland)

Ook in overig Zeeland zijn relatief veel kapperszaken: 1,86 per duizend inwoners. Groningen, Utrecht en West-Nederland tellen -heeft het CBS uitgezocht- de minste kappers.

Recordaantal kapperszaken

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal kappers de laatste tien jaar enorm is toegenomen. In 2007 waren er bij 17 duizend kapperszaken in Nederland, in 2018 het recordaantal van bijna 27 duizend. Opvallend genoeg is het aantal mensen dat werkt als kapper afgelopen tien jaar ongeveer gelijk gebleven. Zowel in

2007 als 2017 telde Nederland zo'n 45 duizend kappers.