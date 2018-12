Zeeland wordt wakker: Letty Demmers, Bevrijdingsmuseum en kappers

Letty Demmers (foto: Omroep Zeeland)

Terug in Zeeland

Letty Demmers (D66) is geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Noord-Beveland. Ze is de opvolger van Marcel Delhez, die na amper drie jaar alweer vertrok naar de grotere gemeente Veldhoven in Brabant.

Lees ook:

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp (foto: Piet Grim uit 's-Heerenhoek)

Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp krijgt een belangrijke rol bij de herdenking van de Slag om de Schelde, eind augustus. Ook gaat het museum veel aandacht geven aan de vier vrijheden van Roosevelt. En er komt een film over de Slag om de Schelde.

Lees ook:

De ondertekening van het definitieve ontwerp voor de brede school in Tholen was voor alle partijen ene opluchting (foto: Omroep Zeeland)

Vier Thoolse scholen en de Thoolse wethouder Peter Hoek hebben hun handtekening gezet onder het definitieve ontwerp voor de nieuwe brede school in Tholen-Stad. Er is zeven jaar overlegd over het plan.

Lees ook:

Bij de kapper (foto: Omroep Zeeland)

Veel kappers

Zeeuws-Vlaanderen telt naar verhouding veruit de meeste kappers van Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat per duizend inwoners in de regio meer dan twee kapperszaken zijn

Lees ook:

Vijver in de herfst, in het Stropersbos in Kapellebrug (Hulst) (foto: Otto Vosveld, Hulst)

Het weer:

Vandaag is het bewolkt, Af en toe valt er een spatje regen. Er worden geen grote hoeveelheden verwacht. Pas later op de dag gaat het harder regenen. Er waait een matige zuiden- tot zuidoostenwind. Het wordt opnieuw een zachte dag met 10 graden.