Meldingen vuurwerkoverlast in Zeeuws-Vlaanderen

De politie in Zeeuws-Vlaanderen krijgt de laatste dagen veel klachten binnen over vuurwerk. Daarom is er gecontroleerd, en het gaat volgens de politie om legaal vuurwerk.

(foto: OZ) De politie schrijft op Facebook dat er niets tegen te doen is omdat het gaat om zogenaamd categorie 1 vuurwerk. Dit mag het hele jaar door vrij gekocht en afgestoken worden. Klagers geven aan dat het harde knallen zijn, en de politie schrijft ook verbaasd zijn van de grote knallen van dat legale vuurwerk.