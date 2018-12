Zieke scheepsspotter Rinie: Hier vergeet ik gewoon even alles

Elke dag, acht jaar lang is hij er te vinden. Behalve op zondag, die dag is voor zijn vrouw. De Jonge is er of in de ochtend of later in de middag. Dat hangt af van welke schepen er wanneer voorbij komen. Dat zoekt hij eerst thuis goed uit.

Kameraadschap

Alleen is hij nooit. Op de stek aan de dijk zijn er altijd wel andere scheepsspotters. Samen maken ze foto's en praten ze over het schip dat voorbij vaart. Bijna alle mannen hebben wel in of bij de scheepvaart gewerkt. De Jonge onder meer bij de werf van Damen in Vlissingen. Daar is hij ook ziek geworden. Hij heeft door asbest dat daar gebruikt is kanker gekregen. De Jonge is uitbehandeld. Hij wil daar niet over praten. Vanwege zijn ziekte is zijn dagelijkse uitstapje zo belangrijk, zegt hij. "Hier vergeet ik even alles. Nou ja, bijna alles. Het panorama, het licht, de schepen, de kameraadschap hier."

Messcherp

De Jonge schat dat hij 40.000 foto's heeft gemaakt. Alleen de beste bewaart hij. Hoe het licht valt op het schip, messcherpe details, de wolken erachter, dat zijn zijn criteria.

De Jonge en de andere scheepsspotters hebben sinds kort een nieuw onderkomen. Een nieuwe container met grote kijkgaten richting de Westerschelde. De Jonge sprak tijdens chemokuren in het ziekenhuis in Terneuzen met Kees Muller, de man achter sleepbedrijf Multraship. Hij vertelde Muller over de oude container en slechte staat waarin die verkeerde. Na dat gesprek en een mail op oudjaarsdag was het geregeld. De ogen van De Jonge stralen als hij het heeft over de container en over de vriendschap met de andere scheepsspotters. "Natuurlijk vallen er wel eens woorden. Maar de kameraadschap overheerst."

Rinie de Jong samen met andere scheepsspotters bij de dijk bij Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

De Jonge zou heel graag nog het grootste containerschip willen fotograferen. Hier op de Westerschelde. "De langste is hier wel geweest. De grootste, met de meeste containers nog niet." Ook gaat zijn hart sneller kloppen van sleepboten."De kracht die daaruit komt, onvoorstelbaar."

Maar bovenal hoopt hij nog vaak aan het plekje aan de dijk - met de volgens hem zeer toepasselijke naam 'De Schone Waardin' - te komen. "Dit is toch een levend schilderij. Wat wil je nog meer?"

