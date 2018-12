Karelse verscheurt contract bij VC Vlissingen

John Karelse vertrekt bij VC Vlissingen (foto: Orange Pictures)

VC Vlissingen presteert dit seizoen ondermaats in de Hoofdklasse B. Mede door veel blessures staat de club voorlaatste in de stand. Volgens Karelse is dat niet de reden van zijn besluit. "Daar loop ik niet voor weg. Zo zit ik niet in elkaar", zegt Karelse. "En ik ben er van overtuigd dat we echt nog wel gaan stijgen als we straks minder blessures hebben."

Nieuwe club

Karelse gaat nu rustig bekijken waar hij volgend seizoen aan de slag gaat. "Ik blijf ambitieus, maar ik zeg niet dat mijn nieuwe club minstens in de Hoofdklasse moet spelen. Iedere club die een goed plan heeft mag bellen. Ik sluit dus ook niet uit dat ik weer in Zeeland aan de slag ga."

VC Vlissngen

Hoofdklasser VC Vlissingen respecteert de beslissing van Karelse en gaat op zoek naar een andere trainer voor volgend seizoen. "We gaan eens rustig de koppen bij elkaar steken", aldus bestuurslid Peter Snaaijer.

