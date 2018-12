Deel dit artikel:













Schip lek na aanvaring in Kanaal van Gent naar Terneuzen

In het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een schip tegen de kade gevaren. Dat gebeurde ter hoogte van de brug Sas van Gent. Het schip is door de aanvaring lek geraakt.

De veiligheidsregio laat weten dat er geen schadelijke stoffen vrij zijn gekomen. De aanvaring heeft geen gevolgen gehad voor de scheepvaart in het kanaal. In het schip zijn pompen geplaatst om het water weg te krijgen. Volgens HV Zeeland gaat een duiker het water in om de schade te inspecteren.