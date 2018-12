Deel dit artikel:













Brand in snackbar in Oost-Souburg

In een snackbar in de Kanaalstraat in Oost-Souburg is vanmorgen brand uitgebroken. De brandweer heeft de deur van het pand geforceerd. Eén persoon was binnen en die is met lichte verwondingen behandeld door personeel van de ambulancedienst.

Rond 10:45 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Onderzocht wordt of de naastgelegen panden schade hebben.