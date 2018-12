Nick Corré gaat voor vierde jaar in Arnemuiden

Nick Corré (foto: Paul ten Hacken)

Corré vierde in zijn eerste jaar bij de club het kampioenschap in de 3e klasse. Een niveau hoger eindigde Arnemuiden afgelopen seizoen op de vierde plaats. Momenteel staat de club zevende in de 2e klasse E. Corré is in het bezit van het trainersdiploma TC-1 en zou dus ook op een hoger niveau mogen trainen. Toch heeft hij besloten de Walcherse club trouw te blijven