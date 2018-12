Mannen verdacht van tien branden in Vogelwaarde en Kloosterzande

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

De eerste brand was in een berging bij een woning in Kloosterzande. Daarna volgen nog een zevental brandstichtingen in en rondom dezelfde woning. Ook waren er aangestoken branden in Vogelwaarde en in Overslag. Volgens de politie hadden de daders het voornamelijk gemunt op bergingen, schuurtjes, schuttingen en voertuigen.

Omdat er telkens branden werden gesticht is de politie een uitgebreid onderzoek begonnen naar de daders. Dat heeft zo lang geduurd omdat het een complex onderzoek was. Uiteindelijk heeft het geleid tot de aanhouding van de twee verdachten. Beide mannen zitten nog vast.