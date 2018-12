Rijkswaterstaat investeert miljarden in Zeeland

De Sluiskilbrug (foto: Bianca Scharmga)

"Veel van de objecten die we gaan aanpakken zijn gebouwd in de jaren zestig," zegt Willy Dekker, directeur Zee en Delta bij Rijkswaterstaat. "Dus ze komen nu op allemaal op leeftijd en dat betekent een enorme opgave de komende tijd. We hebben een periode gehad waarin we meer objecten bouwden, en nu komt natuurlijk een periode waarin we moeten renoveren en onderhouden."

Algemene werkzaamheden

Bij de acht sluizen en veertien bruggen die op de onderhoudslijst staan, worden vooral de bewegende delen aangepakt, zoals sluisdeuren en de daarbij behorende techniek. Ook wordt de ICT vernieuwd, zodat de sluizen en bruggen op termijn op afstand kunnen worden bediend.

Bij drie bruggen en sluizen worden er ook andere dingen aangepakt. Zo worden de Krammersluizen uitgerust met een zogenoemd bellenscherm, dat door middel van luchtbellen het zoute water uit de Oosterschelde scheidt van het zoete water uit het Volkerak-Zoommeer. Tot nu toe gebeurde dat door het zoute water uit de sluis te pompen en te vervangen door zoet water, een tijdrovend en energieverslindend proces. Met het bellenscherm kunnen schepen sneller door de sluis en verbruiken de Krammersluizen veertig procent minder energie. Daardoor staan de sluizen niet langer in de top drie van energieverslindende sluizen in Nederland.

Erosiekuilen

Bij de draaibruggen van Sluiskil en Sas van Gent wordt niet alleen het wegdek aangepakt, ook zogenoemde erosiekuilen worden gedicht met zand en breukstenen. In de loop van de tijd zijn deze kuilen door stroming en vaarbewegingen rond de brugpijlers ontstaan. Die kuilen kunnen de stabiliteit van de pijlers in gevaar brengen.

Zandkreekbrug krijgt voorrang

De Zandkreekbrug over de Zandkreeksluis bij Kats is al aangepakt. Uit een controle vorig jaar bleek dat de aandrijving van de brug niet goed functioneert en daarom is de brug in de afgelopen maanden met voorrang gerenoveerd.

De overige vijf projecten variëren van oeverversterking in de Ooster- en Westerschelde tot het aanleggen van zes rotondes op Schouwen-Duiveland. In het overzicht hieronder staan alle projecten op een rijtje. Scroll over de objecten voor meer details.

De komende jaren veroorzaken de werkzaamheden weinig tot geen overlast, volgens Willy Dekker. "Je zal de komende twee tot vier jaar beperkt dingen zien. Vooral wat variabel onderhoud. De grote werkzaamheden bereiden we voor en dat gaat met name pas vanaf 2024 van start. Dan is dat buiten meer zichtbaar."

De aanleg van in totaal zes rotondes en de vervanging van een aantal verkeerslichten op N57 en N59 op Schouwen-Duiveland zijn daarop de uitzondering. De aanleg daarvan start al volgend jaar en zal naar verwachting 'behoorlijk wat hinder' geven volgens Rijkswaterstaat.

