Reddingsactie Arduin geslaagd, maar veel is nog onduidelijk

Het hoofdkantoor van Arduin (foto: Omroep Zeeland)

Arduin verliest miljoenen op de onbetaalbare en kleinschalige huisvesting en de hoge vervoerskosten. Heyne vertelt dat het lastig is om te zeggen hoeveel verlies Arduin dit jaar lijdt. "Hou er maar rekening mee dat dat een aantal miljoen is." De interim directeur zegt dat het scenario van een faillissement altijd in de lucht heeft gehangen. Vorig jaar had Arduin een tekort van bijna 620.000 euro.

Mensen blijven in de regio

Vorige week werd bekend dat Arduin gaat samenwerken met de landelijke zorggigant 's Heeren Loo. Op den duur zou Arduin een 'Zeeuwse regio' kunnen worden van de landelijke zorgaanbieder. Heyne zegt dat cliënten als gevolg van die samenwerking niet naar andere delen in het land hoeven te gaan. Daar zouden volgens Heyne zorgen over zijn geweest.

Verdwijnen er wel of geen banen?

Of het personeel rekening moet houden met gedwongen ontslagen kan de interim directeur nog niet zeggen. "Het is veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Als het gaat om het primaire proces, zorg en ondersteuning, gaat er geen baan verdwijnen. We hebben alle handen nodig." Als het gaat om management en aansturing zou er wel iets kunnen veranderen, zegt Heyne. "We gaan in de toekomst gebruikmaken van ondersteunende functies vanuit 's Heeren Loo, maar wat dat precies betekent voor Arduin kan ik nu niet zeggen. Misschien gaat dat een aantal arbeidsplaatsen kosten, maar misschien ook niet. Dat is afhankelijk van het plan."

Bewoners en cliënten gaan gelukkiger worden." Piet Dekker, cliënt bij Arduin

Cliënten volgen het nieuws over Arduin ook op de voet. Piet Dekker werkt in het houtatelier in Ritthem en weet wat er gaande is: "Dat 's Heeren Loo Arduin gaat overnemen." En wat hij daarvan vindt? - "Dat bewoners en cliënten veel gelukkiger gaan worden.'

Piet Dekker, cliënt van het houtatelier van Arduin in Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

Dat er voor Arduin een reddingsplan in de maak is, zorgt bij medewerkers en cliënten voor opluchting. Gerry de Graag werkt als begeleider in het houtatelier van Arduin in Ritthem. Hij is blij dat Arduin en 's Heeren Loo meer gaan samenwerken. "'s Heeren Loo is een grote, stabiele organisatie. Ik denk dat we er alleen maar beter op kunnen worden." De Graag verwacht dat zijn houtatelier blijft bestaan, maar houdt wel rekening met een verhuizing.

Medewerker Gerry de Graag zou een verhuizing niet erg vinden

