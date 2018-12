Tholen naar de rechter na beschuldigingen aan adres burgemeester

Het gemeentehuis van Tholen (foto: Gemeente Tholen)

De rechtszaak bij de Raad van State draait om volgens de gemeente illegale bouwwerken op een perceel aan de Campweg in Sint Philipsland. Tholen eist dat de vereniging en de bewoonster die verwijderen.

De advocaat van Maerloo en bewoonster beweerden tijdens de behandeling bewijs te hebben dat de gemeente onder druk is gezet. Het zou met name gaan om burgemeester Ger van de Velde-de Wilde en gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop. Zij zouden geld hebben gekregen om Maerloo van de locatie in Sint Philipsland te verdrijven.

Ontkenning in alle toonaarden

De gemeente Tholen ontkent dit in alle toonaarden. De gemeente heeft het over 'onjuiste, onrechtmatige beschuldigingen' die elke grond missen. Omdat ondanks aandringen de beschuldigingen niet zijn teruggenomen of gerectificeerd, stapt de gemeente naar de rechter.

Onder de vereniging Maerloo vallen meerdere stichtingen, die zich bezighouden met het bestrijden van de handel in en misbruik van arme kinderen in ontwikkelingslanden.

