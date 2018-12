We kriehen sturm! Komende zaterdag wordt het NK Tegenwindfietsen gehouden

NK Tegenwindfietsen 2016 (foto: Ria Brasser)

Buienradar voorspelt voor aanstaande zaterdag minimaal windkracht 7. Voor de organisatie is die voorspelling genoeg om het evenement voor de vijfde keer te organiseren. De driehonderd fietsers leggen de 8,5 kilometer niet af op een racefiets, maar op een gewone fiets met terugtraprem.

Nieuw dit jaar is een 100 meter lange lichtwand langs het parcours. Door de verschillende kleuren licht wordt met behulp van LED getoond hoe hard het waait.

Bij de vorige editie in 2016 wist Teun Sweere uit Zevenbergen het snelst tegen de wind in te fietsen. Hij deed dat in een tijd van 22.30 minuten.