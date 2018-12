Daklopen en pakjes in de schoorsteen gooien, het kan allemaal op het Pietenpad

De 3-jarige Ben, verkleed als Piet was samen met zijn oma gekomen. "Hij is al de hele week verkleed als Pietje, overal waar hij komt verschijnt Ben als Zwarte Piet", zegt oma Greet van den Ouwden. Samen met twee grote Pieten liep Ben met een glimlach op zijn gezicht door het bos. Eén opdracht was wel een beetje verwarrend voor hem. "Ik gooide pakjes in de gootsteen", zei Ben waarop grote Piet hem verbeterde dat het een schoorsteen is.

Kabouterpad wordt Pietenpad

Één keer per jaar wordt het Kabouterpad overdragen aan de pieten die het in samenwerking met Staatsbosbeheer omtoveren tot een Pietenpad. In plaats van kaboutertjes lopen er de hele dag pietjes rond die na afloop iets lekkers krijgen uit de zak van Sinterklaas. "Het is een groot succes, kinderen genieten van het buiten zijn en ze beseffen dat natuur niet altijd saai hoeft te zijn, er kan van alles in gebeuren! Zoals deze pietenopdrachten", aldus boswachter Piet van Loon.