Werk paleisschilder voor recordbedrag geveild in Middelburg

Werk van Lee Man Fong (foto: Zeeuws Veilinghuis)

Lee Man Fong die leefde van 1913 tot 1988 is vooral bekend als de paleisschilder van de eerste Indonesische president Soekorno. In Zuidoost Azië is de kunstenaar mateloos populair.

Het Zeeuws Veilinghuis meldt dat de eerdere eigenaar heel lang niet wist dat hij een schilderij van Lee Man Fong had, omdat het in het Chinees was gesigneerd. Het werk is verkocht aan een verzamelaar in Azië.

Het vorige record van het Zeeuws Veilinghuis stamt uit 2013. Toen werd 750.000 euro betaald voor een schilderij van Willem Gerard Hofker (1902-1981).