'Als m'n kinderen dit weten steken ze iedere dag vuurwerk af'

"Het is maar goed dat mijn kinderen het niet weten," zegt een moeder in Middelburg op straat. "Toen ik jullie het zag afsteken, dacht ik meteen; dat mag helemaal niet."

En dat denken veel mensen op straat. Het bestaan van categorie 1 vuurwerk is bij velen onbekend, terwijl het toch harde knallen oplevert. Vaak wordt gedacht dat het gaat om confettikanonnen en taartfonteinen, maar er is veel meer keuze.

Legaal vuurwerk in de straten van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In de supermarkt

Het legale vuurwerk is heel het jaar door te koop in winkels, maar in december ligt het ook in een aantal supermarkten. Bij een Duitse keten staan grote dozen waar honderden verschillende soorten F1-vuurwerk staan opgeslagen. De winkel heeft zelfs een speciale folder om het vuurwerk onder de aandacht te brengen.

Het F1-vuurwerk mag het hele jaar door worden verkocht en afgestoken. Volgens de website van de politie mag er geen sprake zijn van baldadigheid en vernieling en mag het vuurwerk alleen worden verkocht aan 12 jarigen, of ouder.

