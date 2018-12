Arduin stopt samenwerking met Hof Welgelegen

In Kwekerij Overwater en Versmarkt Overwater komen elke dag zo'n negen cliënten van Arduin om er te werken. Zij runnen de winkel en helpen mee in de kwekerij. Voor hen wordt nu nieuw werk gezocht op andere dagbestedingslocaties.

Hof Welgelegen, Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Arduin kwam Hof Welgelegen de financiële afspraken niet na. "Helaas moeten we constateren dat in de afgelopen periode de zorgvuldig gemaakte afspraken niet zijn nagekomen", schrijft Arduin in een persbericht, "Daarom voelt Arduin zich genoodzaakt de samenwerking te beëindigen."

Hof Welgelegen huurt sinds anderhalf jaar de locatie Overwater van Arduin en exploiteert de kwekerij en de winkel. Hof Welgelegen was niet bereikbaar voor commentaar.