Drie gewonden bij ongeluk bij Hulst

Het ongeluk gebeurde even voor 14.00 ter hoogte van de Veldstraat, even buiten Hulst. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurde, de politie doet nog onderzoek naar de toedracht, maar in ieder geval was er een flinke botsing. De taxi kwam in de sloot tot stilstand.

In het taxibusje zat alleen de chauffeur, in de personenauto zaten twee mensen. Ze zijn alle drie gewond geraakt.