Deze jongens (9 en 10) vissen de Veste in Goes schoon

Het begon als gewoon spelen. Sebbe kreeg afgelopen weekend een magneet voor de Sinterklaas. Het ding trekt spullen aan tot een gewicht van 150 kilo. Vriendje Ezra werd zondag gevraagd om mee te gaan en nog voor de jongens er erg in hadden, visten ze een verroeste fiets uit het water. "Dat was echt leuk", vertelt Ezra stralend. "We hebben hem er met zijn tweeën uitgetrokken, dat was wel zwaar, maar we hebben het samen gedaan."

Doorwerken tot het schoon is

De jongens vinden het dus leuk om spullen uit het water te vissen, maar ze kwamen er al snel achter dat mensen veel troep weggooien. Dat varieert van bierdopjes en oude fietssloten, tot een flink aantal plastic zakjes. "We doen het nu ook om schoon te maken", legt Sebbe uit. "Ik vind het niet goed dat mensen zoveel weggooien. Het is slecht voor het water en de vissen." Ezra en Sebbe gaan door met het leegvissen van de Veste tot het water schoon is en daarna gaan ze een eindje verderop aan de slag.