Dé oplossing voor het horecatekort komt uit het zuiden

Om goed contact te leggen met buitenlandse werknemers, is het spreken van de taal essentieel. Esther Marks (24) spreekt naast Nederlands ook Spaans, Frans en Engels. "Portugees kan ik nog niet, maar het is wel de bedoeling dat ik dat ga leren. Met Portugees personeel moet ik dus nog Engels praten", zegt ze.

Cultuurverschillen

Ze heeft zelf een aantal maanden in Spanje en Frankrijk gezeten. In een noordelijk dorp in Spanje tussen de Spanjaarden. "Ik ken de cultuurverschillen en kan de Spaanse werknemers dus goed voorbereiden op hun komst naar Nederland."



Esther legt telefonisch contact met organisaties en bekijkt CV's van horecapersoneel. Als ze interessante mensen voorbij ziet komen, neemt ze telefonisch contact op met een potentiële werknemer. Na een paar gesprekken, een skype-interview en een gesprek met de klant wordt de werknemer vaak naar Nederland gehaald. "Als ik het op afstand niet goed in kan schatten, dan kan ik af en toe ook naar Zuid-Europa vliegen om een aantal gesprekken te doen", zegt ze.

Esther Marks belt met een kok die komende zomer naar Zeeland komt (foto: Omroep Zeeland)

Om buitenlandse medewerkers in Nederland te laten werken, komt best wat kijken. "Je moet een sofi-nummer regelen bij de gemeente, een vliegticket, slaapplaats, een verzekering", zegt Ard Eversdijk van ZebraFlex. Toch is dit voor hem niet nieuw. Hij helpt al jaren bedrijven aan technisch personeel, met name uit het buitenland.

Mensen vanuit Nederland van ondernemer A naar B te laten gaan heeft geen zin." Ard Eversdijk - directeur uitzendbureau

Dit jaar zet hij extra in op horecapersoneel. "We zijn er per ongeluk ingerold. Vorig jaar kreeg ik de vraag vanuit een aantal horecabedrijven. Het tekort is er nog steeds en is nijpend. Mensen vanuit Nederland van ondernemer A naar B te laten gaan heeft geen zin. Dus ook voor dit seizoen gaan we weer op zoek in het buitenland", zegt hij.

In 2017 heeft hij acht mensen in Zeeland geplaatst. Dit jaar mikt Eversdijk op zo'n dertig mensen. "We schaffen zelf nu chalets en caravans aan om slaapplaatsen aan te bieden." Vorig jaar plaatste hij alleen als bedrijven zelf een slaapplaats konden aanbieden. Dit jaar zoekt hij personeel voor grote namen als Roompot, de Amadore Groep en Pure C van Sergio Herman.

Duurdere werknemers

Buitenlandse werknemers kosten de bedrijven wel extra geld, omdat ze het uitzendbureau en de werknemer moeten betalen. "Het is iets duurder ja, maar het levert de ondernemers uiteindelijk ook wat op. Een uitwisseling van ervaring en kookkunsten. En in veel gevallen is het of een duurdere kracht, of niks", zegt Eversdijk.

