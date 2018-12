Zeeland wordt wakker: magneetvissen, horecapersoneel en duur schilderij

Ezra van Dongen en Sebbe Wagenaar vissen de Veste in Goes schoon (foto: Omroep Zeeland)

Magneetvissen

Bierdopjes, een losgeraakte handrem en een verroeste fiets, Ezra van Dongen en Seppe Wagenaar staan glunderend naast hun schatten die ze uit de Veste in Goes vissen met een magneet. Ook hebben ze veel plastic zakjes uit het water gevist. Ze zijn pas een paar dagen bezig, maar ze gaan door tot het water helemaal schoon is.

Denis Moreno brengt zijn Spaanse kookkunsten mee naar Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Koks van ver

Horecabedrijven wapenen zich nu al tegen de grote tekorten in hun sector. Ze laten Zuid-Europese krachten, met name koks, overkomen naar Nederland. Een uitzendbureau voor technisch personeel uit Goes rolde er toevallig in en zet nu vol in op horecapersoneel uit Spanje en Portugal.

Werk van Lee Man Fong (foto: Zeeuws Veilinghuis)

Peperduur schilderijtje

In Middelburg heeft de veiling van een lang onbekend gebleven schilderij van de Chinees-Indonesische kunstenaar Lee Man Fong 900.000 euro opgebracht. Dat is een nieuw record voor het Zeeuws Veilinghuis.

Herfstkleur (foto: Omroep Zeeland)

