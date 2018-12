Team van verkeersspecialisten moet Zeeuwse wegen veiliger maken

Op N-wegen zoals deze gebeuren relatief veel ongelukken (foto: Omroep Zeeland)

Minister Van Nieuwenhuizen wil met deze en andere maatregelen het aantal verkeersslachtoffers naar eigen zeggen terugbrengen naar nul. In het laatste plan voor verkeersveiligheid van de overheid was de inzet om in 2020 het aantal ernstige verkeersgewonden onder de 10.600 te brengen en het aantal verkeersdoden onder de 500 slachtoffers per jaar.

'Nooit helemaal op nul'

Die doelstelling wordt niet gehaald, sterker nog: het aantal verkeersslachtoffers is juist weer aan het stijgen. Toch stelt Van Nieuwenhuizen de doelen nu omlaag bij. "Ik weet ook wel dat je nooit helemaal op nul kunt eindigen, maar ik vond het gewoon raar dat in de stukken een streefgetal stond van een bepaald aantal doden. Dat vind ik een vreemde doelstelling. We moeten gewoon streven om zo dicht mogelijk bij die nul te komen."

Dat in de plannen vooral veel aandacht is voor de provinciale en gemeentelijke wegen is volgens Van Nieuwenhuizen geen toeval. "Daar gebeurden de meeste ongelukken en ook de meest ernstige ongelukken."

Minister Van Nieuwenhuizen over nieuw plan verkeersveiligheid

In Zeeland zijn het vooral bepaalde N-wegen, die onder het beheer van de provincie vallen, waar relatief veel ongelukken gebeuren. Eerder dit jaar werd bekend dat zeven Zeeuwse N-wegen bij de gevaarlijkste van Nederland horen. Dat bleek uit onderzoek van RTL Nieuws en TU Delft.

Gevaarlijke N-wegen in Zeeland (bron: RTLNieuws)

Wegnummer Traject N252 Terneuzen - Sas van Gent N654 Zierikzee - Zonnemaire N655 Zierikzee - Brijdorpe N656 Tholen - Sint-Philipsland N667 's-Heerenhoek - Heinkenszand N673 Kruiningen - Yerseke N686 Terhole - Walsoorden

Op basis van eerdere ongelukken werd de kans op een zwaar ongeluk berekend en deze zeven wegen in Zeeland bleken drie keer gevaarlijker dan het landelijke gemiddelde. Volgens de onderzoekers kan de veiligheid er verbeterd worden door concrete maatregelen te nemen, maar geld om die maatregelen te nemen is er niet. Het provinciebestuur komt de komende tien jaar zelfs 12,8 miljoen euro tekort voor het reguliere onderhoud aan provinciale N-wegen.

Met de hulp van de teams kunnen de gemeenten en de provincie op zoek gaan naar de belangrijkste knelpunten en daar de veiligheid verbeteren. Volgens Van Nieuwenhuizen zijn er veel verschillende mogelijkheden. "Denk aan het verstevigen van de bermen van wegen en het plaatsen van een extra vangrail, maar ook om het in kaart brengen van de verkeersproblemen in de omgeving van een school."

Extra geld

In de plannen van Van Nieuwenhuizen staat ook dat er extra geld wordt uitgetrokken voor maatregelen om de provinciale en gemeentelijke wegen veiliger te maken. Het gaat landelijk om 10 miljoen. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland vind het goed dat de minister dit doet, maar hij vindt die 10 miljoen euro nog veel te weinig.

Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland over verkeersplan

"Het is een hele goede zaak dat deze teams van specialisten samen met het gemeente- en provinciebestuur op basis van de cijfers gaan kijken welke wegen we op welke manier veiliger kunnen maken, maar als je echt die stijgende lijn omlaag wil krijgen richting de nul dan zal de overheid meer geld uit moeten trekken", vindt Stomphorst.

Helm

Naast de aanpak van gemeentelijke en provinciale wegen wil Van Nieuwenhuizen ook dat meer mensen een helm opzetten in het verkeer. Het wordt volgens Van Nieuwenhuizen steeds drukker in het verkeer, en het rijgedrag verandert door mobiele telefoons, e-bikes, en doordat ouderen steeds langer aan het verkeer blijven meedoen.

Toch voert ze geen helmplicht in, zoals bijvoorbeeld in Duitsland wel het geval is. Daar is volgens de minister onvoldoende draagvlak voor. Wel wordt het gebruik van helmen gestimuleerd en komt er een kwaliteitskeurmerk.

Zwaardere straffen

Verder krijgen bestuurders die met alcohol op een ongeluk veroorzaken zwaardere straffen. En eerder kondigde Van Nieuwenhuizen al aan dat het vasthouden van een mobieltje op de fiets verboden gaat worden vanaf midden 2019.

