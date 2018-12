Tholenaar (18) opgepakt voor knutselen met illegaal vuurwerk

Knallend vuurwerk (foto: Omroep Zeeland)

Iemand had de politie getipt dat de jonge Tholenaar illegaal vuurwerk had liggen. Bij het doorzoeken van zijn woning werden meerdere cobra's gevonden, dat is zwaar knalvuurwerk dat in Nederland verboden is. Daarnaast had hij drie vuurwerkstaven zelf provisorisch in elkaar geknutseld.

Aangehouden

De agenten hebben alles meegenomen en de EOD heeft het in een daarvoor aangewezen gebied tot ontploffing gebracht. De 18-jarige Tholenaar is aangehouden. Tegen hem wordt proces verbaal opgemaakt.