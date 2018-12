Krekels en meelwormen snacks van de toekomst

Opvallend gerecht

Op tafel stonden verschillende gerechten. Wat initiatiefnemer Benjamin Lewin opviel was een gerecht van ijsklontjes. Op die ijsklontjes was poeder gestrooid waar alle voedingstoffen in zaten die voor een mens nodig zijn om te overleven.

Maar waarom ijsblokjes? Omdat de aarde over 250 jaar een stuk is opgewarmd en we verkoeling nodig hebben. De deelnemers hebben gerechten gemaakt die duurzaam zijn. Alle gerechten zijn vegetarisch. Het idee hier achter is dat vlees niet duurzaam is.