Veel Zeeuwse fanfares spelen treurmars

Muziekvereniging Geduld Overwint in IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Vooral inwoners van Walcheren en de Bevelanden moeten niet verbaasd zijn als het de komende jaren in sommige dorpen stil blijft op Koningsdag of bij de intocht van Sinterklaas. De ledentallen van de harmonieën, fanfares en brassbands gaan hier het snelst omlaag. Ook in Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland worden verliezen geleden, maar iets minder ernstig.

Alleen op Tholen weten de muziekverenigingen zich nog een beetje te handhaven.

Ga met de muis over de lijnen voor de aantal per jaar. Bron: de Zeeuwse Muziekbond.

De grootste klappen vielen na 2012. Alleen al op Walcheren raakten de verenigingen 300 van de 780 leden kwijt. Je kunt het ook anders uitrekenen: De gemiddelde hafabra in Zeeland was in 2003 nog 49 spelers sterk, in de jaren daarna is dat steeds verder gezakt. Inmiddels telt de gemiddelde muziekvereniging nog maar 33 spelende leden.

Jonge leden meestal geen blijvertjes

Bij muziekvereniging Geduld Overwint in IJzendijke kennen ze het probleem. Zij hebben op dit moment 22 spelende leden en dat betekent dat ze voor een optreden blazers van andere Zeeuwse-Vlaamse muziekverenigingen moeten lenen. De vereniging vergrijst en de jonge leden zijn meestal geen blijvertjes.

De harmonie of fanfare heeft ook niet echt een hip imago. De jeugdleden hebben bijvoorbeeld moeite met de traditionele uniformen en ook het repertoire mag eigentijdser. Daarom heeft Geduld Overwint gekozen voor een sweater met spijkerbroek voor de jonge leden en proberen ze ook in de muziekkeuze rekening te houden met de smaak van de jeugd.

Maar er zijn ook muziekverenigingen die het goed doen, zoals de Koninklijke fanfare Accelerando in Sint Annaland. Ze repeteren momenteel voor het Nieuwjaarsconcert op 12 januari met 55 blazers en 15 slagwerkers. Volgens voorzitter Jacco Goedegebuure moet je om je leden te behouden en jongeren aan te trekken de balans zien te vinden tussen kwaliteit en plezier. Accelerando organiseert buiten de repetities om veel voor de jeugd in de vereniging, zoals muziekkampen, reisjes en droppings.

Het nieuwjaarsconcert van Accelerando is op 12 januari in sport-en gemeenschapscentrum Wellevaete in Sint Annaland