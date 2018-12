Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lichtloze fietsers en drugsrijder tegen de lamp bij politiecontrole

Bij politiecontroles in Goes zijn dinsdagavond in totaal bijna dertig bekeuringen uitgedeeld. Bij het merendeel van de uitgedeelde boetes ging het om fietsers zonder verlichting. Agenten stonden van 19.00 tot 22.00 uur te controleren bij de Troelstralaan en de Van Hertumweg.

Een politieagent controleert het rijbewijs en kentekenbewijs van een automobilist (archief). (foto: ANP) Daarnaast zagen de agenten hoe één automobilist over een doorgetrokken streep reed. En ze betrapten een drugsrijder, dankzij de sterke wietlucht die uit zijn auto kwam. Bij de 34-jarige Goesenaar werd een speekseltest afgenomen en die testte inderdaad positief op THC. Rijbewijs inleveren De drugsrijder weigerde echter mee te werken aan een bloedtest, dus kon niet worden aangetoond hoeveel THC-houdende softdrugs de man precies had gebruikt. Maar de keuze om daar niet aan mee te werken heeft de Goesenaar weinig goeds gedaan, want dat is op zich al een misdrijf. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.