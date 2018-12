Edelherten in Zeeuws-Vlaanderen met de noorderzon vertrokken

De 'eland' van Zeeuws-Vlaanderen bij Philippine (foto: Anne Ruben)

Daarmee komt ook meteen een einde aan de discussie doodschieten of verdoven. De Partij voor de Dieren kwam namelijk met een pleidooi om de dieren niet te doden, maar te verdoven of met rust te laten. Het wordt nu, noodgedwongen, dat laatste.

Kans op aanrijding te groot

De provincie had opdracht gegeven om de dieren dood te schieten omdat de kans op een aanrijding met de dieren te groot zou zijn. De herten, die wel zo'n 170 kilo kunnen wegen, waren onder meer gezien in de buurt van de N61, waar automobilisten met honderd kilometer per uur voorbij razen. Bij een aanrijding zouden de gevolgen groot zijn, voor zowel mens als dier.

De jager die was ingehuurd om de dieren te doden heeft overal in de omgeving gezocht, maar heeft geen verse sporen gevonden. Hij mag zijn gemaakte uren declareren. Er was maximaal 3.000 euro voor uitgetrokken door de provincie.

'Eland' blijkt edelherten

De dieren waren op meerdere plekken in Zeeuws-Vlaanderen door verschillende mensen gezien. Ze werden ook meerdere malen gefotografeerd en gefilmd. In eerste instantie had niet iedereen door dat het om edelherten ging, het verhaal ging in Zeeuws-Vlaanderen dat het een eland zou zijn. Dat bleek niet te kloppen. Op de beelden is duidelijk te zien dat het om edelherten gaat, en bovendien meer dan één, omdat er een edelhert op de foto staat met een vol gewei en een andere met maar een half gewei.

