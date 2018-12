Nu ook in Zeeland: een festival voor mensen met een beperking

Funpop in Limburg (foto: Funpop)

Graauwrock for Specials wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting 't Huus. Dat is een stichting waar mensen met een beperking wonen, logeren en naar dagbesteding gaan. Cliënten van die stichting bezoeken geregeld Funpop, een festival in Limburg speciaal voor mensen met een beperking. Door de grote reisafstand en de daarbij behorende kosten was het niet voor alle cliënten mogelijk om naar het Limburgse festival af te reizen. Zo is het idee ontstaan om ook in Zeeland zo'n festival te organiseren en werd de samenwerking met Graauwrock gezocht.

Bezoekers van Graauwrock for Specials kunnen optredens bezoeken, knutselen en geschminkt worden. De organisatie heeft nog geen artiesten aangekondigd, maar belooft dat 'regionale en nationale toppers' naar Graauwrock for Specials komen. Voor de reguliere editie van Graauwrock op donderdag 30 mei zijn ook nog geen namen bekendgemaakt.