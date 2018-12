's-Heer Hendrikskinderen breidt uit met dertig nieuwe woningen

Dertig nieuwe woningen voor het dorp 's Heer Hendrikskinderen (foto: Omroep Zeeland)

Het verlaten complex staat al enige tijd leeg en was aan het verpauperen. B en W van Goes zijn dan ook blij dat de eigenaren van het terrein het eens zijn geworden met een projectontwikkelaar, stelde verantwoordelijk wethouder Derk Alssema (CDA). B en W wijzigen daarvoor het bestemmingsplan van het terrein van detailhandel in woningbouw. De woningen komen te liggen aan de N664; de Nieuwe Rijksweg tussen Goes en 's-Heer Hendrikskinderen.

Kavels

De dertig woningen die er komen betreffen huurwoningen maar ook koopwoningen en vrije kavels. De woningen lopen uiteen van vrijstaande huizen tot rijtjeswoningen. De gemeente Goes werkt mee aan de plannen, op voorwaarde dat de projectontwikkelaar binnen een half jaar een planologische procedure opstart. De bouw van de woningen moet binnen twee jaar begonnen zijn.

Nieuwe woningen in 's-Heer Hendrikskinderen