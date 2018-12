Bibliobus verdwijnt uit laatste dorpen in gemeente Goes

Bibliobus (foto: Omroep Zeeland)

In plaats van de bibliobus komen er zogenoemde leespunten in 's-Heer Hendrikskinderen en Wilhelminadorp. Dat was een eis van de dorpsraden in 's-Heer Hendrikskinderen en Wilhelminadorp. Leespunten zijn kleine bibliotheken in de basisscholen in beide dorpen.

Bibliobus verdwijnt uit Wilhelminadorp en 's-Heer Hendrikskinderen

