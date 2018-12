Profcontract voor Levi Bouwense bij Sparta Rotterdam

Levi Bouwense tekende vandaag zijn eerste profcontract bij Sparta Rotterdam (foto: Orange Pictures)

Bouwense maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Hij speelt zijn meeste wedstrijden met Jong Sparta in de Tweede Divisie. Eerder voetbalde hij bij JVOZ in Vlissingen en Bevelanders in Kamperland. "Het is me niet komen aanwaaien en heb er hard voor moeten werken. Ik ben er erg blij mee", aldus Bouwense.

Bouwense ontwikkelde zich bij Sparta tot een centrale verdediger. Daarnaast groeide hij uit tot jeugdinternational, want Bouwense maakte vorige maand zijn debuut bij Nederland O19. Hij speelde interlands tegen Duitsland O19, Armenië O19 en Portugal O19.

Hoewel hij zijn debuut in het eerste elftal van Sparta nog niet gemaakt heeft, traint Bouwense al regelmatig met de A-selectie van Sparta mee, die onder leiding staat van Henk Fräser. Wel maakte hij al twee keer deel uit van de wedstrijdselectie. "Het zou best kunnen dat ik dit seizoen een keertje mag invallen bij het eerste. Na de zomer hoop ik echt aan te sluiten."

