Russisch schip na zeven maanden weg uit Terneuzen

In september was de situatie van de bemanning van het schip nog vrij uitzichtloos. Er was een tekort aan eten, maar ook aan medicijnen. Medewerkers van het schip zouden medische en psychische problemen hebben.

De bemanning kon het schip in die zeven maanden wel verlaten, maar koos daar niet voor. Zeelieden doen dan afstand van hun rechten en moeten zelf opdraaien voor de kosten van hun reis naar huis. Bovendien krijgen ze dan ook geen salaris meer. Nu lijken al die problemen voorbij en is het schip vertrokken naar Skagen in Denemarken.

