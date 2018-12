Eerste paal van Burger King Goes in de grond

Wethouder Derk Alssema mocht op de knop drukken voor de eerste paal (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Derk Alssema ziet de komst van het fastfoodplein als een mooie ontwikkeling voor Goes en hij ziet er geen kwaad in dat er alleen maar fastfood-ketens komen. "Iedereen weet wel dat je hier niet dagelijks moet eten, maar zo af en toe kan geen kwaad." De wethouder geeft lachend toe dat hij zelf ook wel eens afremt bij een fastfoodketen. "Ik heb twee kleine kinderen, dus dan weet je het wel!"

Deze ketens komen naar het fastfoodplein

Keten Wanneer open? McDonalds 21 december 2018 Burger King April 2019 De Beeren Voorjaar 2019 KFC Voorjaar / zomer 2019 New York Pizza Oktober / november 2019

Eerste paal voor BurgerKing in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Als alles volgens planning verloopt, opent de Burger King in april. "Dan staat hier een restaurant volgens onze nieuwe standaard", vertelt Coen Coebergh, die gaat over de bouw. "Met een nieuw interieur met rustige kleuren moeten onze gasten dan een optimale eetervaring hebben. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor."