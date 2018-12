Tientallen mannen hangen met hun houten kop in Middelburg

Kluijfhout portretteerde tot nu toe negenenzestig mannen, vooral met baarden en snorren, op hout. Vooral Middelburgers en een enkele beroemdheid zoals zanger en muzikant Tom Barman en Sven Figee van de band Sven Hammond. "Door de werking van het hout is ieder portret uniek en wordt de foto ook rauwer", aldus Kluijfhout.

Rimpels

De expositie bestaat volledig uit mannen. Kluijfhout: "Vrouwen van boven de 20 vinden het niet prettig als er veel rimpels te zien zijn, en ik wil echt met mijn werk kunnen doen wat ik denk te moeten doen."

John de Pree is één van de houten koppen (foto: Omroep Zeeland)

John de Pree, één van de Houten Koppen, is trots op zijn portret. "Ik hoefde geen moment na te denken toen ik de vraag kreeg om mee te doen. Ik hoef nooit zo nodig op de foto maar dit is echt super." De Pree heeft ook een aantal werken in zijn barbershop in Vlissingen hangen waar hij veel reacties op krijgt: "Het zijn ruige, stoere koppen en omdat het er steeds meer worden is het ook bijna een sport geworden om te raden wie iedereen is."

Iedere maand ontwerpt een andere kunstenaar de maandposter van De Spot. Afgelopen maand was de 'houten kop' van Sven Hammond op de poster te zien. De houten Koppen hangen tot 1 februari in De Spot in Middelburg.

Expositie Houten Koppen van Marijn Kluijfhout (foto: Omroep Zeeland)