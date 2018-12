De Spaanse Denis Moreno hielp een strandpaviljoen uit de brand

Het strandpaviljoen aan de Brouwersdam kwam in contact met het uizendbureau in Goes. De eigenaar moest wel even nadenken of hij zijn tekort met een buitenlandse werknemer wilde oplossen, maar is achteraf heel blij dat hij het heeft gedaan. "Er was een klik en dat is natuurlijk heel prettig. Denis kost alles bij elkaar wel meer, maar ik had mijn team staan en kon zo een goed rooster maken", zegt Walter Bien van strandpaviljoen Perry's. Een groot voordeel voor het strandpaviljoen is dat op de kaart Spaanse gerechten staan. "Zo kan Denis zijn kennis delen met de andere koks."

Denis Moreno brengt zijn Spaanse kookkunsten mee naar Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Denis Moreno hoefde niet lang te twijfelen om naar Nederland te komen. "Ik vind het een leuk land en wilde graag de keuken leren kennen en gerechten van hier leren koken. Verder zag ik ook de mogelijkheid om in mijn vrije tijd de rest van Nederland te ontdekken." Het leukste woord vindt hij trouwens 'lekker', omdat je dat voor alles kunt gebruiken. En hij is dol op alle techno-feestjes die hier zijn.

Terug naar Madrid

Vlak na de opnames bij het strandpaviljoen is Denis terug naar Madrid gevlogen, naar zijn familie. "Mijn vrienden en familie mis ik natuurlijk wel als ik hier ben. Maar het is een mooie ervaring, ik heb het hier naar mijn zin en kom graag volgend seizoen weer terug', glimlacht hij.