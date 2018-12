Deel dit artikel:













Auto gesplitst bij botsing tegen boom Ellewoutsdijk

Een automobilist is vanavond bij Ellewoutsdijk tegen een boom gereden. Het eenzijdig ongeluk gebeurde rond 19.00 uur aan de Zwinweg in Ellewoutsdijk. Van de auto bleef weinig meer over. Door de knal tegen de boom werd de volledige rechterkant van de auto weggeslingerd.

De automobilist is uit zijn voertuig gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens HV Zeeland was het slachtoffer wel aanspreekbaar. De auto is door een berger weggehaald. De weg was tijdelijk afgesloten vanwege de berging en het opruimen van de ravage. Eenzijdig ongeluk bij Ellewoutsdijk (foto: HV Zeeland)