Kinderboerderij laat ezel op straat inslapen, bezoekers verdrietig en verontwaardigd

De kinderboerderij in Terneuzen heeft vanmiddag een ezel langs de kant van de weg in laten slapen. Het kadaver is bedekt met een stuk zeil. Op Facebook wordt verontwaardigd gereageerd. De kinderboerderij zegt dat er bewust voor is gekozen om het dier op die plek in te laten slapen.

Marina Freeke plaatste vanmiddag het bericht met twee foto's op Facebook. "Kinderboerderij Terneuzen moet zich schamen", schrijft ze bij de post. Ze is vooral niet te spreken over de plek waar het dier een spuitje heeft gekregen. "Zoiets doe je toch niet midden op straat en dan als een stuk vuil laten liggen...ik ben zo boos." Het bericht van Marina is 80 keer gedeeld. Verschillende mensen reageren woedend op het bericht.

Vanavond heeft de Kinderboerderij in Terneuzen zelf ook gereageerd door middel van een post op Facebook. "Ten eerste betreuren we het enorm dat dit bericht op Facebook is geplaatst", beginnen ze het bericht. Later wordt uitgelegd dat het bedrijf dat de ezel ophaalt niet op het terrein van de kinderboerderij kan komen. In overleg met de dierenarts is de ezel op straat ingeslapen. Onder het Facebookbericht zijn enkele verontwaardigde reacties te lezen. "Had de buurt even verwittigd, dan had je deze negatieve reclame niet gehad", reageert de een. "Als je echt om hem geeft had je er wel netjes mee omgegaan", zegt een ander.

De meeste mensen die onder het bericht reageren zijn vooral verdrietig dat de ezel niet meer leeft: "Het was een ontzettend lief dier, we gaan ze allemaal missen."