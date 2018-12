Dode op dijk bij Kloosterzande; politie gaat uit van een misdrijf

De persoon werd gevonden door brandweermensen. De brandweer werd rond 22.00 uur opgeroepen voor de auto die in brand stond.

Het politieonderzoek is in volle gang. Het stoffelijk overschot en de auto zijn inmiddels van de dijk gehaald voor verder onderzoek. De plek op de Zeedijk is afgezet als plaats delict.

Identiteit nog onbekend

De politie heeft al verschillende getuigen gesproken, maar is nog hard op zoek naar meer mensen die gisteravond mogelijk iets opvallends hebben gezien. Een woordvoerder van de politie kan en wil op dit moment nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

De plaats delict bij Kloosterzande (foto: HV Zeeland)