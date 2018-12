Opnieuw discussie over ambtsgebed Tholen

(foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Ger van de Velde ziet niets in het plan van Heshof. "Ik zie er geen bezwaar in. Er is landelijk discussie geweest over het ambtsgebed en toen is besloten dat het de scheiding van kerk en staat niet in de weg zit, zolang er maar niemand gedwongen wordt voor te gaan of mee te doen. Daar is hier geen sprake van."

Heshof laat het er niet bij zitten. "Ik ga naar Provinciale Staten en de fractie in de Tweede Kamer. Zij zullen er dan Kamervragen over stellen. Ik weet zeker dat er dan wel wat aan wordt gedaan."

Het is niet voor het eerst dat het ambtsgebed ter discussie staat in Tholen. In 1971 werd voor het eerst besproken (vanuit de PvdA) om het ambtsgebed ter discussie te brengen. Toen was de inzet niet afschaffing, maar een aanpassing naar een stilte-moment ter bezinning. In 2013 diende Han van 't Hof van algemeen Belang Tholen (ABT) een voorstel in om het gebed te schrappen uit de vergadering. CDA, ChristenUnie en SGP, samen goed voor 11 van de 21 zetels, stemden tegen het voorstel. In 2014 besloot SP-fractievoorzitter Roland van Tilborg niet aanwezig te zijn bij de opening van de gemeenteraadsvergadering. Wat de toenmalig burgemeester Nuis van Tholen bestempelde als 'jammer', maar respecteerde. Bron 1971: https://www.digibron.nl/search/detail/012ea99c11a84c189abad156/raad-tholen-handhaaft-het-ambtsgebed