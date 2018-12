Toeristen moeten Westerscheldeferry redden

Een enkeltje Vlissingen-Breskens bijvoorbeeld gaat in de zomer 1,35 meer kosten en komt daarmee op 4,50. Reizigersvereniging Rover staat niet te juichen, maar vindt de verhoging wel acceptabel. Regiovertegenwoordiger Gerda Spaander zegt: "Rover kan natuurlijk niet enthousiast zijn over een tariefsverhoging. Maar deze geldt vooral voor toeristen en niet voor geregelde reizigers. Dat is toch minder erg dan dat je er dagelijks mee te maken hebt."

Sluis houdt vinger aan de pols

Scholieren reizen net als studenten voortaan gratis met de boot. Dat is fijn voor veel jongeren uit West-Zeeuws-Vlaanderen die dagelijks naar hun opleiding op Walcheren gaan. Burgemeester Marga Vermue van Sluis is dan ook niet ontevreden over de voorgestelde regeling. Wel twijfelt ze of toeristen echt meer willen betalen voor een overtocht: "Het zal nog moeten blijken wat voor effect dit heeft. Als je het te duur maakt, loop je het risico dat er minder toeristen gebruik gaan maken van de boot. We zullen de vinger aan de pols moeten houden." Vermue pleit ervoor om na een half jaar of een jaar een analyse uit te voeren naar de effecten van de prijsverhoging.

Een gepimpte feestferry?

Provinciebestuurder Harry van der Maas is er duidelijk over dat toeristen essentieel zijn voor de toekomst van de veerboot. "Tweederde van de passagiers zijn toeristen, eenderde bestaat uit mensen die de boot nodig hebben om op hun werk of opleiding te komen," zegt hij. Maar het is nog niet duidelijk hoe de Westerschelde Ferry aantrekkelijker zal worden gemaakt voor die toeristen, met andere woorden hoe de boot wordt 'gepimpt'. En daarom legde Omroep Zeeland de provinciebestuurder enkele voorbeelden voor.

Kleine verandering voor regelmatige gebruikers

De huidige veerboten, SWATHS in jargon, blijven in ieder geval de komende vijf jaar varen. In het hoogseizoen twee keer per uur en in het laagseizoen één keer per uur. De versobering in de vaarfrequentie die na afgelopen zomer is ingevoerd blijft daarmee dus wel gehandhaafd. Regelmatige gebruikers gaan iets meer betalen door BTW-verhoging en prijsindexatie.

Het is overigens niet zo dat er tot 2024, behalve het aantrekkelijker maken van de veerboot, niets meer zal worden ondernemen. Vanaf 2021 wil de Provincie Zeeland op zoek naar een nieuwe exploitant.