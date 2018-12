Zeeland wordt wakker: Westerscheldeferry, dode op Zeedijk en Burger King

Westerscheldeferry (foto: Jo Dingemanse )

Jaarlijks moeten toeristen 170.000 euro extra in het laatje van de Westerschelde Ferry brengen. Provinciale Staten beslissen vandaag over een plan om de veerboot te redden. Alleen door in het hoogseizoen meer te vragen voor tickets is de verlieslijdende boot in de vaart te houden.

Dode persoon in Kloosterzande (foto: Omroep Zeeland)

Dode op Zeedijk

Op de Zeedijk bij Kloosterzande is donderdagavond een dode aangetroffen. De overleden persoon lag naast een uitgebrande auto.

De bulk carrier die vastlag in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Russisch schip

Vannacht is het vrachtschip Kuzma Minin uit de haven van Terneuzen vertrokken. Door financiële problemen bij de rederij lag het schip sinds mei vast in de Massagoedhaven. Omdat de rederij een lening heeft ontvangen, mag het schip verder varen naar de volgende bestemming in Scandinavië.

Eerste paal voor BurgerKing in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Met een druk op de knop werd gisteren de eerste heipaal van het nieuw te bouwen pand van de Burger King de grond in gejaagd. Het wordt het eerste restaurant van de fastfoodketen dat volledig in nieuwe stijl wordt gebouwd.

Schaap bij Kanaal door Walcheren (foto: Adrie Gideonse)

Weer

Het is bewolkt en regenachtig. Vooral vanmiddag regent het een tijdlang stevig en kan ook hagel voorkomen. Er waait een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het wordt 12-13 graden.