trainerscarrousel (foto: Omroep Zeeland)

Sulkers neemt na twee seizoenen afscheid van de vierdeklasser, die momenteel op de tiende plaats staat in de 4e klasse B.

Edwin in de Weij, die nu nog trainer is bij buurman Waarde, neemt het stokje van Sulkers over. In de Weij neemt na drie seizoenen afscheid van Waarde.