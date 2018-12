Tweede Kamer houdt van de Zeeuwse Kust

Optreden van BLØF, archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

De lijst was een initiatief van twee Kamerleden. Maurits von Martels (CDA) en Zohair el Yassini (VVD) vroegen collega's om hun top vijf te sturen. Het was een vereiste dat in het lijstje in elk geval één Nederlandstalig nummer stond.

Rond het opstellen van de lijst ontstond wat commotie door Thierry Baudet van Forum voor Democratie. In een mail maakte hij gehakt van sommige keuzes van zijn collega's. Volgens hem hadden ze 'alleen maar kutmuziek' gekozen. Baudet miste naar eigen zeggen klassieken als Brahms en Strauss.

Armin van Buuren

Het favoriete nummer van de Tweede Kamer is This is what it feels like van Armin van Buuren. De rest van de top vijf bestaat uit AC/DC met Thunderstruck, Guns 'n Roses met November rain, de Messiah van Händel en Wish you were here van Pink Floyd. BLØF staat met Aan de kust op de zesde positie.