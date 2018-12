'Westerscheldewater stroomt in september Waterdunen in'

Luchtfoto van Waterdunen (archieffoto uit 2017) (foto: Omroep Zeeland)

Coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en SGP maken zich zorgen, nu blijkt dat er problemen zijn met de zogenoemde getijdenduiker; de waterinlaat die ervoor moet zorgen dat er achter de dijken bij Breskens een groot gebied met getijdennatuur ontstaat.

Daarmee voldoet Zeeland aan opdrachten voor natuurcompensatie, maar het gebied moet ook een grote toeristische trekker worden. Met het project Waterdunen is alles bij elkaar 200 miljoen euro gemoeid. Het gaat om een gebied van 350 hectare, voornamelijk voormalige landbouwgrond.

Molecaten

Vakantieconcern Molecaten is van plan honderden vakantiehuisjes in Waterdunen neer te zetten, maar leek zich een beetje op de vlakte te houden na eerdere vertragingen en tegenvallers bij Waterdunen. Volgens gedeputeerde Ben de Reu zal Molecaten nu eindelijk een echte bouwaanvraag gaan doen, maar is het daarvoor van groot belang dat de getijdennatuur op koers blijft.

Gedeputeerde Ben de Reu over waterdoorlaat bij Waterdunen

Toch maken de coalitiepartijen zich zorgen. Ze vragen zich af waarom de problemen met de getijdenduiker nu pas aan het licht komen. Uit een recent rapport van het Zeeuwse waterschap blijkt dat de getijdenduiker niet helemaal aan de Waterwet voldoet.

Rinus van t Westeinde van het CDA over Waterdunen

Toch gingen Provinciale Staten vanochtend unaniem akkoord met een voorstel van het dagelijks provinciebestuur; gedeputeerde staten. In dat voorstel staat dat de provincie ermee akkoord gaat dat Waterdunen een jaar later klaar is dan de bedoeling was, pas eind 2020. Wel is de stelling dat het uitstel geen extra kosten mag opleveren.

