Dode bij uitgebrande auto in Kloosterzande omgekomen door misdrijf

Het lichaam werd gevonden door brandweerlieden. Ze kwamen iets na 22.00 uur in actie na een melding van een autobrand. Na het blussen van de brand zagen ze in de omgeving van de auto (een Range Rover) een stoffelijk overschot liggen.

Afgelegen plek

Inmiddels houden twintig rechercheurs zich met de zaak bezig. De politie is onder meer een buurtonderzoek gestart. Volgens een woordvoerder gaat het om een afgelegen plek, maar tegelijkertijd ook een plek met weinig aanrijdroutes. Mensen die denken gisteravond, of in de dagen ervoor iets opvallends te hebben gezien, mogen zich bij de politie melden.

Politiewoordvoerder Eric Passchier over dode persoon bij Kloosterzande

Over de identiteit van het slachtoffer wil de politie op dit moment nog niets zeggen. Politiewoordvoerder Eric Passchier laat weten wel 'een eerste indicatie te hebben' maar ook dat de prioriteit allereerst ligt bij het inlichten van de eventuele familie.

Lees ook: